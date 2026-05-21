Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Suprématie Tome 2

Emma Emonds

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Le dernier bal est sur le point de commencer. " Plongez au coeur du second tome de Suprématie, la mafia romance aux 7 millions de lectures sur Wattpad ! Après le drame qui l'a ébranlé, Noah n'a désormais plus qu'une seule obsession : la vengeance. Pour mener à bien cette périlleuse mission, il doit s'en remettre à Eden, chef du plus grand réseau de Londres, avec qui il partage une relation aux contours énigmatiques. Si entre ces deux âmes tourmentées l'attirance est foudroyante, elle en devient désormais dangereuse. Au sein du réseau et liés par la souffrance, les deux hommes doivent à présent faire des choix difficiles. Mais sont-ils prêts à tout pour obtenir leur liberté... et faire face à la vérité ? Le second tome ultra attendu de la mafia romance la plus attendue du BookTok !

Par Emma Emonds
Chez Slalom

|

Auteur

Emma Emonds

Editeur

Slalom

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Suprématie Tome 2 par Emma Emonds

Commenter ce livre

 

Suprématie Tome 2

Emma Emonds

Paru le 21/05/2026

500 pages

Slalom

20,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375545195
9782375545195
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.