Suprématie Tome 2

" Le dernier bal est sur le point de commencer. " Plongez au coeur du second tome de Suprématie, la mafia romance aux 7 millions de lectures sur Wattpad ! Après le drame qui l'a ébranlé, Noah n'a désormais plus qu'une seule obsession : la vengeance. Pour mener à bien cette périlleuse mission, il doit s'en remettre à Eden, chef du plus grand réseau de Londres, avec qui il partage une relation aux contours énigmatiques. Si entre ces deux âmes tourmentées l'attirance est foudroyante, elle en devient désormais dangereuse. Au sein du réseau et liés par la souffrance, les deux hommes doivent à présent faire des choix difficiles. Mais sont-ils prêts à tout pour obtenir leur liberté... et faire face à la vérité ? Le second tome ultra attendu de la mafia romance la plus attendue du BookTok !