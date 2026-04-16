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Astronomie de A à Z

Tumorticchi Sylvie, Sylvie Tumorticchi

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Ce dictionnaire d'astronomie, très complet et remis à jour, conviendra à tous les astronomes, qu'ils soient débutants ou confirmés. Il regroupe plus de 2 800 définitions exposées de manière claire et concise, avec un système de renvoi pour une information plus fouillée. Il couvre tous les domaines de l'astronomie classique ou actuelle avec les découvertes anciennes et les missions spatiales les plus récentes -, les diverses techniques d'observation, l'astrophysique et la cosmologie. Largement illustré, vous trouverez également des tables regroupant les informations essentielles à propos des étoiles, des constellations, des planètes et de leurs satellites. La traduction française présentée ici a été réalisée en collaboration avec l'auteur.

Par Tumorticchi Sylvie, Sylvie Tumorticchi
Chez Magellan & Cie

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Auteur

Tumorticchi Sylvie, Sylvie Tumorticchi

Editeur

Magellan & Cie

Genre

Astronomie - Initiation

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Astronomie de A à Z

Tumorticchi Sylvie, Sylvie Tumorticchi

Paru le 16/04/2026

Magellan & Cie

20,00 €

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Scannez le code barre 9782350748252
9782350748252
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