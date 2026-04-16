Astronomie de A à Z

Ce dictionnaire d'astronomie, très complet et remis à jour, conviendra à tous les astronomes, qu'ils soient débutants ou confirmés. Il regroupe plus de 2 800 définitions exposées de manière claire et concise, avec un système de renvoi pour une information plus fouillée. Il couvre tous les domaines de l'astronomie classique ou actuelle avec les découvertes anciennes et les missions spatiales les plus récentes -, les diverses techniques d'observation, l'astrophysique et la cosmologie. Largement illustré, vous trouverez également des tables regroupant les informations essentielles à propos des étoiles, des constellations, des planètes et de leurs satellites. La traduction française présentée ici a été réalisée en collaboration avec l'auteur.