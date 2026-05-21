Par
Halpern/trouve, Anne-Elisabeth Halpern, Alain Trouvé, Christine Chollier, Audrey Louyer
Chez Presses Universitaires Reims
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Histoire littéraire
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DOSSIER - L'intelligence artificielle au service du livre et de la lectureRetrouver tous les articles sur Lecture littéraire et archives du personnage par Halpern/trouve, Anne-Elisabeth Halpern, Alain Trouvé, Christine Chollier, Audrey Louyer
Paru le 21/05/2026
338 pages
Presses Universitaires Reims
20,00 €
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