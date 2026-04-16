Complete edition

Découvrez ou redécouvrez cette histoire d'amour triste et poignante entre deux adolescents normaux grâce à cette magnifique réédition de ce shojo culte des années 2000 ! Nanami Takahashi arrive pour son premier jour au lycée. Toutes les discussions se concentrent autour d'un jeune homme, Yano Motoharu. Elève doué, beau, toujours souriant, il est la coqueluche de son établissement. Mais derrière ce masque se cache un passé qu'il cherche à oublier, une blessure qu'il ne veut pas exposer. Nanami est-elle prête à accepter le garçon qu'il est vraiment ?