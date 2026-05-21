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Lumières Noires

Michel Moatti

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Londres 1930. Pourquoi tous ceux qui ont participé à la découverte de la tombe de Toutânkhamon meurent-ils dans d'atroces souffrances ? A l'aube du 4 novembre 1922, l'égyptologue britannique Howard Carter découvre dans la vallée des Rois la porte scellée d'une tombe inconnue. Très vite, il réalise qu'il s'agit de l'hypogée de Toutânkhamon, mystérieux pharaon, mort 1327 années avant notre ère. Dans les semaines et les mois qui suivent, plusieurs savants et proches de Carter vont mourir dans des conditions obscures et parfois sinistres. Les journaux s'emparent de l'affaire et avancent l'hypothèse d'une malédiction visant tous ceux qui ont violé le tombeau du roi. Janvier 1930, Howard Carter, un des seuls survivants de la mission Carnarvon, malade et terrifié par l'hypothèse d'une vengeance d'outre-tombe, va jouer sa dernière carte et décide d'affronter la malédiction du pharaon. En sollicitant une aide aussi efficace qu'imprévue... Premier lauréat du prix Max Gallo, Michel Moatti prend ici un réel plaisir à nous emmener en Egypte ancienne. Après des mois de recherches, il s'attaque à l'un des plus grands mystères de l'Histoire... la fameuse malédiction des pharaons. Et comme toujours, c'est une révélation !

Par Michel Moatti
Chez Hervé Chopin éditions

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Auteur

Michel Moatti

Editeur

Hervé Chopin éditions

Genre

Thrillers

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Lumières Noires

Michel Moatti

Paru le 21/05/2026

Hervé Chopin éditions

19,50 €

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