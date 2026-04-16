Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Les animaux de ce pays

Laura Jean McKay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Australie. Des habitants sont désormais capables de comprendre les animaux. Mais est-ce une bénédiction ou une malédiction ? Voici qu'un curieux phénomène frappe l'Australie : petit à petit, ses habitants commencent à entendre et comprendre le langage des animaux... Ces voix envahissantes bouleversent le pays. Touché par ce mal étrange, Lee n'a qu'une obsession : partir au Sud pour aller y entendre le chant des ba leines. Il embarque sa fille Kimberly dans son périple. Paniquée à l'idée que le voyage tourne mal, Joan, grand-mère pas comme les autres, s'élance à leur poursuite. Buveuse invétérée, mauvaise langue et allergique à la bêtise humaine, cette vieille gardienne de zoo sait mieux que personne que la voix des animaux peut être dévastatrice. Commence alors un voyage fou dans un pays qui frôle le chaos. Aussi audacieux qu'exaltant, ce premier roman pose la question de savoir ce qui se passerait, pour le meilleur ou pour le pire, si nous comprenions enfin ce que disent les animaux. Traduit de l'anglais (Australie) par Lise Garond " Ce premier roman de Laura Jean McKay pose avec une grande justesse la question des limites du langage. " Télérama " Ce thriller haletant, mené avec humour et énergie, se double d'une réflexion vertigineuse sur le langage des animaux. " Le Canard enchaîné " Un premier roman extraordinaire (...) une poignante tentative d'habiter d'autres consciences et une démonstration tout à fait maline des limites de notre propre langage et de notre empathie. " The Guardian

Par Laura Jean McKay
Chez 10/18

|

Auteur

Laura Jean McKay

Editeur

10/18

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les animaux de ce pays par Laura Jean McKay

Commenter ce livre

 

Les animaux de ce pays

Laura Jean McKay trad. Lise Garond

Paru le 16/04/2026

408 pages

10/18

9,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264087133
9782264087133
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.