Les animaux de ce pays

Australie. Des habitants sont désormais capables de comprendre les animaux. Mais est-ce une bénédiction ou une malédiction ? Voici qu'un curieux phénomène frappe l'Australie : petit à petit, ses habitants commencent à entendre et comprendre le langage des animaux... Ces voix envahissantes bouleversent le pays. Touché par ce mal étrange, Lee n'a qu'une obsession : partir au Sud pour aller y entendre le chant des ba leines. Il embarque sa fille Kimberly dans son périple. Paniquée à l'idée que le voyage tourne mal, Joan, grand-mère pas comme les autres, s'élance à leur poursuite. Buveuse invétérée, mauvaise langue et allergique à la bêtise humaine, cette vieille gardienne de zoo sait mieux que personne que la voix des animaux peut être dévastatrice. Commence alors un voyage fou dans un pays qui frôle le chaos. Aussi audacieux qu'exaltant, ce premier roman pose la question de savoir ce qui se passerait, pour le meilleur ou pour le pire, si nous comprenions enfin ce que disent les animaux. Traduit de l'anglais (Australie) par Lise Garond " Ce premier roman de Laura Jean McKay pose avec une grande justesse la question des limites du langage. " Télérama " Ce thriller haletant, mené avec humour et énergie, se double d'une réflexion vertigineuse sur le langage des animaux. " Le Canard enchaîné " Un premier roman extraordinaire (...) une poignante tentative d'habiter d'autres consciences et une démonstration tout à fait maline des limites de notre propre langage et de notre empathie. " The Guardian