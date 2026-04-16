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Mini Japon

Marc Ordiali

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Créez des mondes miniatures ! Collez vos stickers sur 10 planches pour réaliser d'adorables scènes japonaises Ouvrez ce joli carnet cosy relié et découvrez : 10 décors cosy sur le Japon, imprimés sur papier épais, à détacher 20 planches avec des mini stickers sweet and cosy, sur fond transparent, à sticker sur les décors Les modèles des scènes cosy finalisées pour vous guider Choisissez votre planche et décorez-la avec vos mini stickers pour construire une adorable scène cosy en 3D ! Mini onsen, mini konbini, mini restaurant de sushis, mini temple... assemblez ces jolies scènes japponaises une à une et animez-les avec d'adorables animaux cosy !

Par Marc Ordiali
Chez Solar

|

Auteur

Marc Ordiali

Editeur

Solar

Genre

Coloriages adultes

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Mini Japon

Marc Ordiali

Paru le 23/04/2026

10 pages

Solar

12,95 €

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Scannez le code barre 9782263194634
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