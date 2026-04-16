Le chaos qui vient

Un essai fracassant qui éclaire l'instabilité grandissante du monde actuel. Comment les régimes politiques se fabriquent-ils ? Sont-ils inexorablement condamnés à naître et disparaître dans le chaos ? A rebours d'une éventuelle "fin de l'histoire", les sociétés démocratiques se trouvent aujourd'hui mises à mal, défiées en leur sein par des mouvements adverses et des citoyens gagnés par la colère et le ressentiment. Tandis que les turbulences politiques se multiplient, que les dirigeants semblent parfois perdre pied, s'avance alors une double menace : l'effondrement, et la perspective de la guerre civile. A ces questions brûlantes, Peter Turchin choisit de répondre par le temps long. A travers 10 000 ans d'histoire, parcourant plus de 700 sociétés de l'Egypte ancienne à la Chine impériale, en passant par la France médiévale, l'auteur américain fait dialoguer l'actualité avec la profondeur de l'histoire humaine sans se départir d'une méthode scientifique rigoureuse. Ses analyses, largement assises sur des données statistiques, offrent un constat clair : celui d'un inévitable effondrement des régimes caractérisés par le creusement des inégalités et l'excessive concentration du pouvoir aux mains des "élites", au détriment du reste de la population, mais également une voie de sortie pacifique, celle du renouvellement, en profondeur, de notre contrat social. Un ouvrage essentiel pour comprendre les tourments actuels et dégager, dans les décombres du passé, les remèdes à nos maux futurs.