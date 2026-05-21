Il y a du bullshit dans mes décisions

Abandonner les béquilles décisionnelles et revaloriser l'acte de décider Pour prendre de meilleures décisions au travail, vous avez tout tenté. Vous avez boosté votre plasticité neuronale grâce au neurocoaching. Vous avez fait appel à votre intelligence émotionnelle ou à votre intuition. Peut-être même avez-vous utilisé les profils de personnalité ou les résultats d'assessment pour recruter votre équipe ? Oubliez ces hochets décisionnels qui relèvent surtout du bullshit managérial. Il existe des approches et des outils solides, fondés sur les sciences décisionnelles, la sociologie, la psychologie sociale et cognitive, les neurosciences et les sciences politiques. Que vous soyez travailleur, manager ou dirigeant, vous pourrez vous appuyer sur ces béquilles décisionnelles au moment de faire, individuellement ou collectivement, des choix importants. Dans ce livre à l'humour toujours mordant, Christophe Genoud s'appuie sur un enseignement académique et une pratique éprouvée de la décision individuelle, collective, en groupe ou en organisation. Sans promesse irréaliste, il propos des outils simples, modestes et des postures pragmatiques contribuant à nous faire prendre les meilleures décisions possibles.