Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Il y a du bullshit dans mes décisions

Christophe Genoud, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Abandonner les béquilles décisionnelles et revaloriser l'acte de décider Pour prendre de meilleures décisions au travail, vous avez tout tenté. Vous avez boosté votre plasticité neuronale grâce au neurocoaching. Vous avez fait appel à votre intelligence émotionnelle ou à votre intuition. Peut-être même avez-vous utilisé les profils de personnalité ou les résultats d'assessment pour recruter votre équipe ? Oubliez ces hochets décisionnels qui relèvent surtout du bullshit managérial. Il existe des approches et des outils solides, fondés sur les sciences décisionnelles, la sociologie, la psychologie sociale et cognitive, les neurosciences et les sciences politiques. Que vous soyez travailleur, manager ou dirigeant, vous pourrez vous appuyer sur ces béquilles décisionnelles au moment de faire, individuellement ou collectivement, des choix importants. Dans ce livre à l'humour toujours mordant, Christophe Genoud s'appuie sur un enseignement académique et une pratique éprouvée de la décision individuelle, collective, en groupe ou en organisation. Sans promesse irréaliste, il propos des outils simples, modestes et des postures pragmatiques contribuant à nous faire prendre les meilleures décisions possibles.

Par Christophe Genoud, Xxx
Chez Vuibert

|

Auteur

Christophe Genoud, Xxx

Editeur

Vuibert

Genre

Carrière et réussite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Il y a du bullshit dans mes décisions par Christophe Genoud, Xxx

Commenter ce livre

 

Il y a du bullshit dans mes décisions

Christophe Genoud, Xxx

Paru le 29/05/2026

208 pages

Vuibert

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311628258
9782311628258
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.