Eglantine retrouvée

Eglantine ou la force de vivre : le retour d'Yves Viollier à la veine rurale qui a fait son succès. Dans la première moitié du XXe siècle, Eglantine, orpheline de père et de mère, est rejetée par sa famille paternelle avant d'être recueillie par son grand-père dans une ferme vendéenne. Etrangère au sein de ce foyer, elle grandit dans une campagne rude, marquée par la rigueur des saisons, le poids des traditions et les épreuves de la maladie et du deuil. Courageuse et tenace, Eglantine apprend à résister aux chagrins et à la dureté du monde. Au fil des années, elle garde l'espérance qu'au bout de l'enfance, une aurore s'ouvrira pour elle et qu'un jour, le bonheur lui sourira.