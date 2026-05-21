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Communication professionnelle DCG 13 - Mémoire professionnel DSCG 7

Laure Bataille, Axel Masseron

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Par Laure Bataille, Axel Masseron
Chez Vuibert

|

Auteur

Laure Bataille, Axel Masseron

Editeur

Vuibert

Genre

DCG13 Relations professionnell

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Communication professionnelle DCG 13 - Mémoire professionnel DSCG 7

Laure Bataille, Axel Masseron

Paru le 21/05/2026

216 pages

Vuibert

26,00 €

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