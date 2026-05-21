Une année de projets de classe pour le PEAC Cycle 3

Des projets clés en main pour faire vivre à vos élèves une véritable expérience artistique et culturelle. Conçu pour les professeurs des écoles, débutants comme expérimentés, cet ouvrage propose 5 projets artistiques transdisciplinaires, faciles à mettre en place et entièrement testés en classe. Pensés pour le cycle 3 et conformes aux programmes, ils permettent d'intégrer simplement le Parcours d'Education Artistique et Culturelle dans votre pratique quotidienne. Devenir un artiste et créer un musée de la classe, réaliser un spectacle de danse pour voyager dans le temps, concevoir un livre illustré en anglais, enregistrer un podcast littéraire sur le thème de la mythologie, jouer une pièce de théâtre sur le thème de l'espace... Chaque projet devient une aventure collective au service des apprentissages. Pour vous accompagner pas à pas : - une carte mentale claire des enjeux et des disciplines mobilisées ; - une fiche séquence structurée ; - toutes les séances détaillées ; - des ressources complémentaires et des conseils pratiques ; - du matériel téléchargeable prêt à l'emploi. Emilie Joly Strady, l'autrice, enseigne en cycle 3 depuis 2008, plus particulièrement en CM1-CM2. Elle est aussi blogueuse et instagrameuse (@maitresselili_lh). Directrice de cette collection, Marina Dillé est professeure des écoles et maîtreformatrice, mais aussi blogueuse et instagrameuse (@maisquefaitlamaitresse).