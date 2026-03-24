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#Roman francophone

La rivière enchantée

Françoise Boldireff-Rheaume

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Ce récit autobiographique est un témoignage de foi, d'amour et d'engagement humanitaire. A travers une parole simple et sincère, l'auteure partage un chemin de vie marqué par le don de soi et la conviction profonde que chaque épreuve peut devenir source de lumière. Après avoir consacré plus de vingt ans à sa famille et à son travail auprès des enfants au Québec, Françoise Boldireff-Rheaume répond à un appel intérieur qui la conduit en Bolivie. Elle s'engage alors dans un hogar accueillant des enfants orphelins, leur offrant un cadre de vie digne, une éducation et une présence aimante. La foi, le pardon, la solidarité et la persévérance sont au coeur de cet ouvrage dont les profits viendront soutenir la Fondation Flamme pour Haïti de demain, prolongeant concrètement ce message d'espérance.

Par Françoise Boldireff-Rheaume
Chez Les éditions du Panthéon

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Auteur

Françoise Boldireff-Rheaume

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Littérature française

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La rivière enchantée

Françoise Boldireff-Rheaume

Paru le 24/03/2026

448 pages

Les éditions du Panthéon

29,50 €

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Scannez le code barre 9782754777681
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