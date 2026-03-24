La rivière enchantée

Ce récit autobiographique est un témoignage de foi, d'amour et d'engagement humanitaire. A travers une parole simple et sincère, l'auteure partage un chemin de vie marqué par le don de soi et la conviction profonde que chaque épreuve peut devenir source de lumière. Après avoir consacré plus de vingt ans à sa famille et à son travail auprès des enfants au Québec, Françoise Boldireff-Rheaume répond à un appel intérieur qui la conduit en Bolivie. Elle s'engage alors dans un hogar accueillant des enfants orphelins, leur offrant un cadre de vie digne, une éducation et une présence aimante. La foi, le pardon, la solidarité et la persévérance sont au coeur de cet ouvrage dont les profits viendront soutenir la Fondation Flamme pour Haïti de demain, prolongeant concrètement ce message d'espérance.