Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Une année de projets de classe pour le PEAC - Cycle 2

Marina Dillé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des projets clés en main pour faire vivre à vos élèves une véritable expérience artistique et culturelle Conçu pour les professeurs des écoles, débutants comme expérimentés, cet ouvrage propose 5 projets artistiques transdisciplinaires, faciles à mettre en place et entièrement testés en classe. Pensés pour le cycle 2 et conformes aux programmes, ils permettent d'intégrer simplement le Parcours d'Education Artistique et Culturelle dans votre pratique quotidienne. Créer une oeuvre sonore et poétique, apprendre à réaliser un kamishibaï, découvrir les tissus du monde et s'en inspirer, danser ses émotions ou encore imaginer des saynètes... Chaque projet devient une aventure collective au service des apprentissages. Pour vous accompagner pas à pas : - une carte mentale claire des enjeux et des disciplines mobilisées ; - une fiche séquence structurée ; - toutes les séances détaillées ; - des ressources complémentaires et des conseils pratiques ; - du matériel téléchargeable prêt à l'emploi.

Par Marina Dillé
Chez Vuibert

|

Auteur

Marina Dillé

Editeur

Vuibert

Genre

Pédagogie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une année de projets de classe pour le PEAC - Cycle 2 par Marina Dillé

Commenter ce livre

 

Une année de projets de classe pour le PEAC - Cycle 2

Marina Dillé

Paru le 21/05/2026

160 pages

Vuibert

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311223170
9782311223170
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.