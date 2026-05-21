Une année de projets de classe pour le PEAC - Cycle 2

Des projets clés en main pour faire vivre à vos élèves une véritable expérience artistique et culturelle Conçu pour les professeurs des écoles, débutants comme expérimentés, cet ouvrage propose 5 projets artistiques transdisciplinaires, faciles à mettre en place et entièrement testés en classe. Pensés pour le cycle 2 et conformes aux programmes, ils permettent d'intégrer simplement le Parcours d'Education Artistique et Culturelle dans votre pratique quotidienne. Créer une oeuvre sonore et poétique, apprendre à réaliser un kamishibaï, découvrir les tissus du monde et s'en inspirer, danser ses émotions ou encore imaginer des saynètes... Chaque projet devient une aventure collective au service des apprentissages. Pour vous accompagner pas à pas : - une carte mentale claire des enjeux et des disciplines mobilisées ; - une fiche séquence structurée ; - toutes les séances détaillées ; - des ressources complémentaires et des conseils pratiques ; - du matériel téléchargeable prêt à l'emploi.