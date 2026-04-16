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#Polar

La Copie

Hanna Johansson

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" J'ai l'impression qu'il y a deux versions de moi-même. " Naomi fait la connaissance de Laura lorsqu'elle emporte par mégarde le manteau de la jeune femme. Au gré de rencontres fortuites, elles se découvrent, se séduisent et décident d'emménager ensemble. Mais Laura passe ses journées enfermée dans l'appartement, obsédée par l'idée de ressembler toujours plus à sa nouvelle compagne. A mesure que Laura se métamorphose, la distinction entre leurs vies se brouille, la frontière entre fantasme et réalité s'efface. Un suspense psychologique aussi déroutant qu'entêtant.

Par Hanna Johansson
Chez Robert Laffont

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Auteur

Hanna Johansson

Editeur

Robert Laffont

Genre

Romans policiers

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La Copie

Hanna Johansson trad. Cecilia Klintebäck

Paru le 16/04/2026

256 pages

Robert Laffont

19,00 €

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