" J'ai l'impression qu'il y a deux versions de moi-même. " Naomi fait la connaissance de Laura lorsqu'elle emporte par mégarde le manteau de la jeune femme. Au gré de rencontres fortuites, elles se découvrent, se séduisent et décident d'emménager ensemble. Mais Laura passe ses journées enfermée dans l'appartement, obsédée par l'idée de ressembler toujours plus à sa nouvelle compagne. A mesure que Laura se métamorphose, la distinction entre leurs vies se brouille, la frontière entre fantasme et réalité s'efface. Un suspense psychologique aussi déroutant qu'entêtant.