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#Roman francophone

La punité

Alexandre Cardinal

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" La punité " scrute une société contemporaine marquée par les contradictions et la perte de repères communs. L'essai analyse l'affaiblissement du lien social et la place croissante de l'individu dans un cadre collectif fragilisé. L'auteur interroge la dévalorisation de l'effort et la banalisation de l'irresponsabilité sur la dignité et l'estime de soi. Sans jugement ni posture moralisatrice, il aborde des réalités sensibles précarité, violences, dérives institutionnelles en accordant une place centrale à l'éducation, à la transmission et au rôle de l'Etat. Au coeur de cette réflexion, la punité ne renvoie pas à la sanction, mais à la conscience des règles et à l'acceptation de leurs conséquences. Responsabilité personnelle et publique, intégrité, justice équitable et pédagogie des pratiques constituent les fondements d'une société plus cohérente et durable.

Par Alexandre Cardinal
Chez Les éditions du Panthéon

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Auteur

Alexandre Cardinal

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Littérature française

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La punité

Alexandre Cardinal

Paru le 24/03/2026

264 pages

Les éditions du Panthéon

22,90 €

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Scannez le code barre 9782754777568
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