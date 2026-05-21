Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Rebecca

Michel Moatti

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un voyage dans les coulisses du premier film d'Alfred Hitchcock à Hollywood, son âge d'or et ses zones d'ombre. Judith Anderson, célèbre second rôle dans le Rebecca d'Alfred Hitchcock, se souvient, au crépuscule de sa vie, du tournage à Hollywood, à l'automne 1939 et de la suite d'événements restés secrets jusqu'alors. Des meurtres de jeunes femmes, toutes plus ou moins impliquées dans le monde du cinéma, se succèdent dans West Hollywood, tandis que les incidents se multiplient sur le plateau, venant menacer le quotidien de stars lancées dans une féroce compétition. Ombres du passé, meurtres inexpliqués... Les morts se mettent à tourmenter les vivants et les personnages de fiction envahissent le réel. " A peine le livre refermé, on n'a qu'une envie : se replonger dans la noirceur du chef-d'oeuvre de Hitchcock. " Paris Match

Par Michel Moatti
Chez 10/18

|

Auteur

Michel Moatti

Editeur

10/18

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rebecca par Michel Moatti

Commenter ce livre

 

Rebecca

Michel Moatti

Paru le 21/05/2026

264 pages

10/18

8,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264088741
9782264088741
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.