Un voyage dans les coulisses du premier film d'Alfred Hitchcock à Hollywood, son âge d'or et ses zones d'ombre. Judith Anderson, célèbre second rôle dans le Rebecca d'Alfred Hitchcock, se souvient, au crépuscule de sa vie, du tournage à Hollywood, à l'automne 1939 et de la suite d'événements restés secrets jusqu'alors. Des meurtres de jeunes femmes, toutes plus ou moins impliquées dans le monde du cinéma, se succèdent dans West Hollywood, tandis que les incidents se multiplient sur le plateau, venant menacer le quotidien de stars lancées dans une féroce compétition. Ombres du passé, meurtres inexpliqués... Les morts se mettent à tourmenter les vivants et les personnages de fiction envahissent le réel. " A peine le livre refermé, on n'a qu'une envie : se replonger dans la noirceur du chef-d'oeuvre de Hitchcock. " Paris Match