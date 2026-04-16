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Cascabel, enquêtrice gentleman

Joe Heap

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Elle a un meurtre à résoudre. Et un secret vital à préserver... Angleterre, 1810. Un meurtre secoue l'université d'Oxford : Charles Lafleur, membre du Club des mauvais garçons, est retrouvé assassiné. Et la police accuse l'un de ses camarades, Thomas Gray. Mais " Thomas " est en réalité Cascabel Gray, une jeune femme de bonne famille, bien décidée à prouver - grâce à ses déguisements élaborés - qu'elle peut étudier parmi les hommes. Sa réputation, son avenir et même sa vie sont désormais en danger, si elle ne trouve pas vite le coupable. Et au sein de ce club, elle n'est pas la seule à avoir des secrets... Pour les fans de Bridgerton et d'Enola Holmes, un polar historique pimenté où féminisme et mystère se mêlent avec brio dans l'Angleterre georgienne.

Par Joe Heap
Chez Nathan

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Auteur

Joe Heap

Editeur

Nathan

Genre

Suspense

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Cascabel, enquêtrice gentleman

Joe Heap trad. Mathilde Tamae-Bouhon

Paru le 16/04/2026

400 pages

Nathan

17,95 €

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Scannez le code barre 9782095058821
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