Le livre des passages

Trois manuscrits. Quatre époques. Une aventure à lire dans l'ordre... ou pas ! 1791 : Un manuscrit relate une merveilleuse histoire d'amour, commencée sur une île lointaine pour se terminer à Paris... cent cinquante ans plus tard. 1865 : Peu avant sa mort, Charles Baudelaire est victime d'une étrange aventure. Il la raconte dans une nouvelle restée inédite, L'Education d'un monstre . 1940 : L'écrivain Walter Benjamin rencontre une femme mystérieuse au cimetière Montparnasse, qui lui demande de partir à la recherche de L'Education d'un monstre . Ses recherches le mènent à la société Baudelaire, présidée par Coco Chanel. Il découvre bientôt qu'un bon nombre de morts suspectes ont eu lieu dans les rangs de celle-ci. Alors que les nazis entrent dans Paris, il relate son enquête dans La Cité des fantômes . De nos jours : un relieur parisien est missionné pour travailler sur les trois manuscrits précités par une riche cliente surnommée la baronne. Quand celle-ci est assassinée... Impressionnant, irrésistible, fascinant... Tout a été écrit à propos du premier roman d'Alex Landragin, salué dans de nombreux pays comme un véritable chef-d'oeuvre. Celui-ci nous offre en effet un incroyable puzzle littéraire, ludique et interactif, deux ordres de lectures étant proposés, qui offrent chacun de nouvelles clés à l'énigme. C'est aussi un remarquable livre d'aventures, une magnifique histoire d'amour et un thriller haletant d'une érudition exceptionnelle et d'une rare virtuosité, qui envoûte littéralement son lecteur. Traduit de l'anglais (Australie) par Caroline Nicolas " Conte presque gothique, thriller tendu, roman d'aventures mais aussi d'amour, ce texte est aussi incroyable qu'inclassable. Et totalement envoûtant. " Le Figaro Magazine