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Le Secret d'Alger

Adib Benazzi

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Un meurtre atroce. Un secret vieux de deux siècles. Une traque internationale. Alger, 2016. Un jeune homme est sauvagement assassiné à la cité Malki. Djalal, pilote de ligne tourmenté, apprend que ce jeune Ukrainien était venu du Kazakhstan pour lui révéler un secret capable de bouleverser l'ordre du monde. Commence alors pour Djalal une traque internationale mêlant services de renseignement, complots révolutionnaires et secrets d'Etat. De l'Algérie au Kazakhstan, de l'Inde à l'Afrique du Sud, Djalal abandonne son existence ordinaire pour remonter la piste d'un mystère enfoui depuis 1785, au coeur même de l'histoire d'Alger. Et plus il approche de la vérité, plus il comprend qu'elle interroge aussi sa propre filiation. Un thriller haletant où l'histoire, la politique et l'intime se percutent. Né en 1980, Adib Benazzi a grandi entre l'Algérie, l'Afrique et l'Europe avant de poursuivre ses études en France. Il a ensuite vécu à New York, Dublin et Singapour. Il partage sa vie entre Alger et Londres, où il travaille comme consultant dans le domaine des technologies de l'information.

Par Adib Benazzi
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Adib Benazzi

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Thrillers

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Le Secret d'Alger

Adib Benazzi

Paru le 21/05/2026

304 pages

Presses de la Cité

21,00 €

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