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When We Were Monsters

Jennifer Niven

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Une professeure assassinée. Quatre étudiants qui avaient toutes les raisons de la tuer. Qui est le véritable coupable ? Dans un prestigieux pensionnat de la Nouvelle-Angleterre, huit élèves triés sur le volet intègrent le stage d'écriture de la célèbre Meredith Graffam. Parmi eux, Effy, orpheline ; Ness, sa timide meilleure amie ; Isaac, richissime héritier. Et Arlo, aspirant romancier, qui a brisé le coeur d'Effy deux ans plus tôt. Pendant seize jours, reclus au Moss, un manoir labyrinthique cerné par les bois, sur les lieux mêmes d'un meurtre commis vingt ans auparavant, les candidats vont s'affronter pour remporter un prix très convoité. Mais sous la tutelle de leur inquiétante professeure, tout n'est que secrets, mensonges et manipulations. Et dans les joutes fatales orchestrées par leur excentrique mentor, un seul restera...

Par Jennifer Niven
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Jennifer Niven

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Suspense

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When We Were Monsters

Jennifer Niven trad. Vanessa Rubio-Barreau

Paru le 16/04/2026

368 pages

Editions Gallimard

17,90 €

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Scannez le code barre 9782075236324
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