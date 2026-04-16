When We Were Monsters

Une professeure assassinée. Quatre étudiants qui avaient toutes les raisons de la tuer. Qui est le véritable coupable ? Dans un prestigieux pensionnat de la Nouvelle-Angleterre, huit élèves triés sur le volet intègrent le stage d'écriture de la célèbre Meredith Graffam. Parmi eux, Effy, orpheline ; Ness, sa timide meilleure amie ; Isaac, richissime héritier. Et Arlo, aspirant romancier, qui a brisé le coeur d'Effy deux ans plus tôt. Pendant seize jours, reclus au Moss, un manoir labyrinthique cerné par les bois, sur les lieux mêmes d'un meurtre commis vingt ans auparavant, les candidats vont s'affronter pour remporter un prix très convoité. Mais sous la tutelle de leur inquiétante professeure, tout n'est que secrets, mensonges et manipulations. Et dans les joutes fatales orchestrées par leur excentrique mentor, un seul restera...