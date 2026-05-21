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#Polar

Tu tueras les riches

Sandrone Dazieri

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Le thriller qui va secouer votre été 2026 ! Génie et manque de scrupules forment un assemblage mortel... L'homme qui doit mourir dans douze heures atterrit à l'aéroport de Milan-Linate avec son Dassault Falcon 2000LXS. Son nom est Jesús Martínez, il a quarante-neuf ans. Dans sa jeunesse, il était footballeur au Paris-Saint-Germain, mais, après avoir raccroché ses crampons, il s'est consacré aux appareils de fitness et aux compléments alimentaires. Il a eu du succès. Enormément. La mort de Martínez est la première d'une longue série parmi les membres d'un cercle de multimillionnaires. Qui en veut aux riches ? " Formidable, vous le lirez d'une traite. ", Jeffery Deaver

Par Sandrone Dazieri
Chez Robert Laffont

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Auteur

Sandrone Dazieri

Editeur

Robert Laffont

Genre

Romans noirs

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Tu tueras les riches

Sandrone Dazieri trad. Delphine Gachet

Paru le 21/05/2026

448 pages

Robert Laffont

22,50 €

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