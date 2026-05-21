Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Cahier d'exercices Grevisse CM1

Céline Rodes-Tutard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour un entrainement progressif et autonome - Tous les domaines de l'étude la langue : grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire. - Des mémos visuels avec des exemples pour accompagner l'élève. - Des exercices classés par compétence. - Des unités aux thématiques variées pour motiver les élèves : arts, histoire, géographie, EMC... - Des énoncés progressifs (, , ) pour faciliter la différenciation et encourager les élèves à aller plus loin. - Des bilans réguliers et des défis ludiques. Le + classe équipée : - La version numérique enseignant avec : - une dictée pour chaque unité. - les corrigés au clic. Sous réserve d'un équipement de 15 cahiers papier minimum. Nos ouvrages étant destinés exclusivement à une utilisation en classe, les ressources associées (dont les corrigés) sont uniquement mises à disposition des enseignants dans le cadre de la préparation de leurs cours. Ces ressources ne sont donc pas accessibles aux parents et aux élèves.

Par Céline Rodes-Tutard
Chez Magnard

|

Auteur

Céline Rodes-Tutard

Editeur

Magnard

Genre

Français CM1

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cahier d'exercices Grevisse CM1 par Céline Rodes-Tutard

Commenter ce livre

 

Cahier d'exercices Grevisse CM1

Céline Rodes-Tutard

Paru le 13/05/2026

96 pages

Magnard

6,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782210515178
9782210515178
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.