Sorcieres associées

Deux femmes. Un livre maudit. A Jarta, tout est à vendre : les sorts, les armes, et bien sûr, les faux papiers. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas acheter : une vie tranquille. Padmé le sait bien. Médecin de guerre reconvertie en coursière, elle a fui son pays avec sa fille et garde profil bas. Sauf que son dernier colis vient de transformer sa vie en cauchemar. Tout le monde le veut. Les gangsters. Les espions. Même le Temple du dieu de l'argent. L'argent, rien que l'argent, c'est justement ce que veut Tanit. Ancienne mage de combat devenue femme de main pour un prince du crime, elle survit en exécutant les ordres sans poser de questions. Mais entre son patron qui lui ment, son ancien commandant qui la traque et cette aristocrate coincée qui a disparue avec sa dernière livraison, les questions commencent à se poser toutes seules. Bienvenue à Jarta, port cosmopolite où la magie est tolérée, le meurtre négociable et la loyauté toujours à vendre. Dans cette cité, même les maisons ont des opinions et le colis le plus dangereux du monde vient de disparaître dans la nature. Elles sont sorcières mais pas encore associées ! Alex Evans nous régale avec une nouvelle aventure de son super duo, Tanit et Padmé. Après " Sorcières et associées " et " l'Echiquier de Jade ", voici " Le Registre des Tempêtes ", qui nous raconte enfin la rencontre explosive de nos deux héroïnes.