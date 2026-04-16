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L'emprise

Julien Centaure, Centaure Julien

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Difficile de préciser exactement quand il est apparu sur Terre, peut-être était-il déjà dans le coeur des premiers hommes, mais il a vraiment commencé à se manifester à partir de 687 avant Jésus-Christ et depuis il n'a fait qu'accroître son emprise. Aujourd'hui il est indispensable, omnipotent et omniprésent. Il guide nos vies, il est à l'origine de nos joies, de nos malheurs, de la plupart des guerres. Il a vaincu la religion, le communisme et même l'amour. Il est la règle du jeu. Elsa travaille à la DGSI, sa première mission sur le terrain lui semble pour le moment bien ennuyeuse, pourtant elle va vite être confrontée à des individus peu ordinaires. Certains auront des pouvoirs, d'autres des objectifs insensés, d'autres enfin viendront de très loin.

Par Julien Centaure, Centaure Julien
Chez Inanna éditions

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Auteur

Julien Centaure, Centaure Julien

Editeur

Inanna éditions

Genre

Science-fiction

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L'emprise

Julien Centaure, Centaure Julien

Paru le 16/04/2026

520 pages

Inanna éditions

12,00 €

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