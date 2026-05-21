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La voix et le phénomène

Jacques Derrida

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Un ouvrage fondateur dans la conceptualisation de la déconstruction Publié en 1967, la même année que De la grammatologie et L'écriture et la différence, La voix et le phénomène est l'un des trois ouvrages fondateurs qui érigent le concept phare de la philosophie derridienne : la "déconstruction" . Reprenant rigoureusement la théorie de Husserl de la voix intérieure comme lieu de la conscience, Derrida montre que le sens n'est en réalité jamais immédiatement présent à la conscience car il dépend toujours d'une forme de médiation. Il y a impossibilité d'une présence pure, la trace précédant le signe. On trouve dans cette oeuvre les prémices du concept à venir de "différance" . Préface de Catherine Malabou.

Par Jacques Derrida
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Jacques Derrida

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Derrida

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La voix et le phénomène

Jacques Derrida

Paru le 21/05/2026

204 pages

Presses Universitaires de France

9,00 €

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