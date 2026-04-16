Flora, surnommée " la planète verte ", est entièrement couverte de forêts. Depuis des mois, les vaisseaux de l'Empire terrien l'observent, envoient des sondes, des robots, afin d'en percer les secrets. L'heure est maintenant venue de démarrer les opérations de colonisation. Les premiers humains vont pénétrer sous le couvert des arbres géants. Liam, un soldat malgré lui, fait partie de cette première vague. Il doit, avec des centaines de camarades, sécuriser le site choisi pour l'ascenseur spatial et le camp de base.