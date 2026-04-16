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Flora

Julien Centaure, Centaure Julien

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Flora, surnommée " la planète verte ", est entièrement couverte de forêts. Depuis des mois, les vaisseaux de l'Empire terrien l'observent, envoient des sondes, des robots, afin d'en percer les secrets. L'heure est maintenant venue de démarrer les opérations de colonisation. Les premiers humains vont pénétrer sous le couvert des arbres géants. Liam, un soldat malgré lui, fait partie de cette première vague. Il doit, avec des centaines de camarades, sécuriser le site choisi pour l'ascenseur spatial et le camp de base.

Par Julien Centaure, Centaure Julien
Chez Inanna éditions

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Auteur

Julien Centaure, Centaure Julien

Editeur

Inanna éditions

Genre

Science-fiction

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Flora

Julien Centaure, Centaure Julien

Paru le 16/04/2026

488 pages

Inanna éditions

12,00 €

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