Les chemins des projets alimentaires territoriaux

Un Projet alimentaire territorial ? Un PAT ? La diffusion du terme laisse à penser qu'ils sont désormais largement compris alors même que de nombreux acteurs ne saisissent pas entièrement leur intérêt et que les habitants ne savent même pas de quoi il s'agit. Effet de mode, entre-soi pour couches sociales urbaines à fort capital culturel ou nouvelle manière d'envisager l'alimentation et d'habiter le territoire, la question de l'alimentation locale durable est au coeur de cet ouvrage hybride original. Il rassemble chercheurs, élus et acteurs locaux comme nationaux autour de formats complémentaires ; articles, témoignages, relations ou encore regards croisés. Un premier moment illustre et analyse le dispositif lui-même, de sa genèse à son appropriation en passant par son institutionnalisation. Un second donne à voir le PAT dans son territoire pour en saisir la capacité intégrative. Entre Covid et crises sociales et écologiques, il éclaire la manière dont les PAT poursuivent l'objectif attendu de "rendre accessible à tous une alimentation locale et durable" mais aussi s'emparent d'autres secteurs d'action avant de renouveler la question de la gouvernance. Le troisième moment propose un bilan du dispositif pour envisager son avenir. Des études et des entretiens auprès d'acteurs donnent des clés de lecture sur une éventuelle évolution du dispositif des PAT ouvrant sur les défis à venir : le genre, la santé, la gastronomie, la démocratie alimentaire ou encore la nourriture cellulaire.