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AbracadaGo !

Natacha Godeau, Caroline Roy

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Sur l'île de Granyte, tout est magique : les créatures de la mer, de la forêt et surtout, les poneys ! Tifenn vit avec sa ponette Hazel au haras de l'île de Granyte. Ses parents donnent des cours d'équitation aux enfants de l'île et leur apprennent à maîtriser le pouvoir magique de leur poney. Mais Tifenn, avec son caractère indiscipliné, entraîne toujours ses amis dans des aventures farfelues. Car l'île regorge de créatures magiques, plus ou moins accueillantes ! Heureusement, grâce à sa débrouillardise et aux pouvoirs des poneys, Tifenn parvient toujours à s'en sortir !

Par Natacha Godeau, Caroline Roy
Chez Editions Auzou

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Auteur

Natacha Godeau, Caroline Roy

Editeur

Editions Auzou

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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AbracadaGo !

Natacha Godeau, Caroline Roy

Paru le 16/04/2026

80 pages

Editions Auzou

11,95 €

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