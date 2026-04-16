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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Bordure

Lucie Mosca

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Après son enrôlement traumatique dans une guerre meurtrière, où elle fut décorée pour son courage, Shylot s'est reconvertie en galeriste d'art avec sa meilleure amie, Kass. Au coeur de leur planète natale de Concordia, où une vie saine n'est promise qu'aux puissants, leur commerce est une précieuse couverture. Par d'habiles procédés, elles exposent anonymement les machinations gouvernementales et industrielles, sources de mort et de chaos. A bord de la Nouvelle Chance et aidée par ses camarades d'armes, Ove et Ashange, Shylot s'apprête à récupérer une mine d'informations à même d'incriminer les responsables de la souffrance des plus démunis. C'est sans compter sur des milices aux intérêts opposés, bien décidées à les en empêcher.

Par Lucie Mosca
Chez L'Atalante Editions

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Auteur

Lucie Mosca

Editeur

L'Atalante Editions

Genre

Science-fiction

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Bordure

Lucie Mosca

Paru le 16/04/2026

432 pages

L'Atalante Editions

22,50 €

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