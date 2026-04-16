Après son enrôlement traumatique dans une guerre meurtrière, où elle fut décorée pour son courage, Shylot s'est reconvertie en galeriste d'art avec sa meilleure amie, Kass. Au coeur de leur planète natale de Concordia, où une vie saine n'est promise qu'aux puissants, leur commerce est une précieuse couverture. Par d'habiles procédés, elles exposent anonymement les machinations gouvernementales et industrielles, sources de mort et de chaos. A bord de la Nouvelle Chance et aidée par ses camarades d'armes, Ove et Ashange, Shylot s'apprête à récupérer une mine d'informations à même d'incriminer les responsables de la souffrance des plus démunis. C'est sans compter sur des milices aux intérêts opposés, bien décidées à les en empêcher.