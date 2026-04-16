Les 100 petites amies qui t'aiiiment à en mourir Tome 17

Je veux juste aimer et être aimé ! Lors de son entrée au lycée, le jeune Rentaro Aijo rencontre le dieu de l'amour qui lui prédit ceci : tu rencontreras cent filles qui te sont destinées. Cependant, il te faudra les rendre heureuses car sinon, elles mourront ! Est-ce un mensonge ? Est-ce la vérité ? Les probabilités que cela se produise réellement... sont impossibles à calculer ! Mais les mathématiques et la peur de l'inconnu, ce n'est rien du tout ! Ce chat ramassé au bord de la route sera donc aimé et deviendra lui aussi un membre de la famille ! Souvenirs de la famille Hanazono, demandes en mariage... tout ça n'a pas de prix ! Dans ce nouveau tome, les sentiments évoluent, mais ne changent jamais !