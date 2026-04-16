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Les 100 petites amies qui t'aiiiment à en mourir Tome 17

Rikito Nakamura, Yukiko Nozawa

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Je veux juste aimer et être aimé ! Lors de son entrée au lycée, le jeune Rentaro Aijo rencontre le dieu de l'amour qui lui prédit ceci : tu rencontreras cent filles qui te sont destinées. Cependant, il te faudra les rendre heureuses car sinon, elles mourront ! Est-ce un mensonge ? Est-ce la vérité ? Les probabilités que cela se produise réellement... sont impossibles à calculer ! Mais les mathématiques et la peur de l'inconnu, ce n'est rien du tout ! Ce chat ramassé au bord de la route sera donc aimé et deviendra lui aussi un membre de la famille ! Souvenirs de la famille Hanazono, demandes en mariage... tout ça n'a pas de prix ! Dans ce nouveau tome, les sentiments évoluent, mais ne changent jamais !

Par Rikito Nakamura, Yukiko Nozawa
Chez Mana books

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Auteur

Rikito Nakamura, Yukiko Nozawa

Editeur

Mana books

Genre

Seinen/Homme

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Les 100 petites amies qui t'aiiiment à en mourir Tome 17

Rikito Nakamura, Yukiko Nozawa trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 16/04/2026

206 pages

Mana books

7,95 €

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