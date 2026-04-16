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Dark Gathering Tome 14

Kenichi Kondo

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Il fuit les esprits, elle les traque ! Au terme de l'épreuve de la route nationale 1, Yayoi, Keitaro et Eiko ont enfin achevé les préparatifs du combat final contre le dieu qui possède Ai. Pour déclencher la gigantesque opération " Déicide en campanule ", destinée à couvrir toute la ville de Kyoto, ils se rendent à l'hôpital où se trouve la jeune fille. Les retrouvailles sont émouvantes... mais lorsque Ai, en larmes, avoue qu'elle veut vivre, le trio comprend que l'heure est venue de la sauver. C'est le début d'un affrontement sans précédent !

Par Kenichi Kondo
Chez Mana books

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Auteur

Kenichi Kondo

Editeur

Mana books

Genre

Shonen/garçon

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Dark Gathering Tome 14

Kenichi Kondo trad. Amira Zegrour

Paru le 16/04/2026

180 pages

Mana books

6,95 €

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Scannez le code barre 9791035508678
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