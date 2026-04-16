Dark Gathering Tome 14

Il fuit les esprits, elle les traque ! Au terme de l'épreuve de la route nationale 1, Yayoi, Keitaro et Eiko ont enfin achevé les préparatifs du combat final contre le dieu qui possède Ai. Pour déclencher la gigantesque opération " Déicide en campanule ", destinée à couvrir toute la ville de Kyoto, ils se rendent à l'hôpital où se trouve la jeune fille. Les retrouvailles sont émouvantes... mais lorsque Ai, en larmes, avoue qu'elle veut vivre, le trio comprend que l'heure est venue de la sauver. C'est le début d'un affrontement sans précédent !