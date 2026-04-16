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The Bugle Call Tome 9

Mozuku Sora, Higoro Toumori

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Transcender le fracas des armes, décider du sort de la bataille ! La brigade d'élite a enfin débusqué la Couronne de fleurs, mais la fillette est protégée par Akira, un guerrier qui semble invincible. Même Zoé n'est pas de taille contre un tel monstre, et quand Luka tente de venir en aide à son amie, c'est lui qui se retrouve en danger... Blessé, submergé par le désespoir, le jeune homme fait inconsciemment appel à ses pouvoirs et prend pour la première fois le contrôle de soldats ennemis, les forçant à retourner leurs armes contre leur chef. Quant à Zoé, sa puissance est soudain décuplée par une floraison inattendue... Est-ce assez pour renverser la situation ? La lumière du son, seul espoir dans l'horreur des batailles... D'un trait vif et nerveux, une nouvelle génération d'auteurs invente un monde de dark fantasy sans concession à la croisée de Vinland Saga et de Berserk . Mais ici, pas de héros surdoué au combat, juste un garçon rêvant de musique... Et pourtant, de ses talents dépend l'issue du conflit !

Par Mozuku Sora, Higoro Toumori
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Mozuku Sora, Higoro Toumori

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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The Bugle Call Tome 9

Mozuku Sora, Higoro Toumori

Paru le 16/04/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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Scannez le code barre 9791032724286
9791032724286
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