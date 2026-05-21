Montréal et Québec en quelques jours

Toutes les clés pour découvrir Montréal et Québec le temps d'un petit voyage. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Montréal et la ville de Québec. L'auteure, québécoise, a sillonné les rues des deux villes et partagé ses découvertes. Le Vieux Montréal, la Basilique Notre-Dame, le musée Pointe-à-Callière, le musée des Beaux-Arts, le quartier des spectacles, le Vieux-Québec, le plateau Mont-Royal... tous les sites majeurs décryptés et des clés pour découvrir des lieux insolites ou méconnus. Un découpage de Montréal et de Québec par quartiers avec, pour chacune, un focus sur les sites incontournables et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades et des itinéraires thématiques : les demeures victoriennes du square Saint-Louis, la culture italienne et le terroir québécois autour du marché Jean-Talon, les galeries et les adresses originales dans le quartier Saint-Roch, à Québec, l'art de vivre montréalais à Outremont et au Plateau Mont-Royal... Des pages thématiques pour découvrir Montréal selon ses envies : avec des enfants, activités gratuites ou en plein air, vie nocturne, fêtes et festivals, scène gay et lesbienne... De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter les déplacements.