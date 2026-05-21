Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Montréal et Québec en quelques jours

Lonely Planet, Planet Lonely

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toutes les clés pour découvrir Montréal et Québec le temps d'un petit voyage. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Montréal et la ville de Québec. L'auteure, québécoise, a sillonné les rues des deux villes et partagé ses découvertes. Le Vieux Montréal, la Basilique Notre-Dame, le musée Pointe-à-Callière, le musée des Beaux-Arts, le quartier des spectacles, le Vieux-Québec, le plateau Mont-Royal... tous les sites majeurs décryptés et des clés pour découvrir des lieux insolites ou méconnus. Un découpage de Montréal et de Québec par quartiers avec, pour chacune, un focus sur les sites incontournables et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades et des itinéraires thématiques : les demeures victoriennes du square Saint-Louis, la culture italienne et le terroir québécois autour du marché Jean-Talon, les galeries et les adresses originales dans le quartier Saint-Roch, à Québec, l'art de vivre montréalais à Outremont et au Plateau Mont-Royal... Des pages thématiques pour découvrir Montréal selon ses envies : avec des enfants, activités gratuites ou en plein air, vie nocturne, fêtes et festivals, scène gay et lesbienne... De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter les déplacements.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Canada - Québec

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Montréal et Québec en quelques jours par Lonely Planet, Planet Lonely

Commenter ce livre

 

Montréal et Québec en quelques jours

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 21/05/2026

200 pages

Lonely Planet

9,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041600021
9791041600021
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.