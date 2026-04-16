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Cuisine anti-inflammatoire au quotidien

Fanny Gomet

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L'assiette est le premier allié de notre santé ! Conçu par une diététicienne et créatrice culinaire, cet ouvrage propose une cuisine pensée pour apaiser l'inflammation chronique, soutenir l'immunité et retrouver énergie et équilibre au quotidien. Au fil des pages, on découvre des plats colorés où légumes de saison, fruits frais, céréales complètes, poissons gras et épices- curcuma, gingembre, cannelle - s'associent pour régaler les papilles tout en agissant sur le corps. Chaque recette allie simplicité, gourmandise et bienfaits prouvés.

Par Fanny Gomet
Chez Marie Claire Editions

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Auteur

Fanny Gomet

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Diététiques

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Cuisine anti-inflammatoire au quotidien

Fanny Gomet

Paru le 05/05/2026

128 pages

Marie Claire Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9791032312056
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