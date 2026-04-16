Cuisine anti-inflammatoire au quotidien

L'assiette est le premier allié de notre santé ! Conçu par une diététicienne et créatrice culinaire, cet ouvrage propose une cuisine pensée pour apaiser l'inflammation chronique, soutenir l'immunité et retrouver énergie et équilibre au quotidien. Au fil des pages, on découvre des plats colorés où légumes de saison, fruits frais, céréales complètes, poissons gras et épices- curcuma, gingembre, cannelle - s'associent pour régaler les papilles tout en agissant sur le corps. Chaque recette allie simplicité, gourmandise et bienfaits prouvés.