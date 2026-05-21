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Collectionner les écrivains

Marcela Scibiorska, David Martens, Mathilde Labbé

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L'époque dite des "Trente Glorieuses" va de pair avec une démocratisation de l'accès à la culture. Dans ce contexte, maints éditeurs lancent des collections à vocation patrimoniale à destination de ceux qu'ils identifient comme de nouveaux lecteurs potentiels. Les collections de monographies consacrées aux écrivains, modèle éditorial dont les premiers avatars apparaissent au cours du XIXe siècle, prennent véritablement leur essor à cette époque, du fait de l'introduction d'une importante iconographie et de l'établissement d'un modèle économique à succès. Le livre examine les pistes, perspectives et trajectoires que ces collections tracent au sein du territoire littéraire.

Par Marcela Scibiorska, David Martens, Mathilde Labbé
Chez PU Rennes

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Auteur

Marcela Scibiorska, David Martens, Mathilde Labbé

Editeur

PU Rennes

Genre

Histoire littéraire

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Collectionner les écrivains

Marcela Scibiorska, David Martens, Mathilde Labbé

Paru le 21/05/2026

PU Rennes

25,00 €

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