Collectionner les écrivains

L'époque dite des "Trente Glorieuses" va de pair avec une démocratisation de l'accès à la culture. Dans ce contexte, maints éditeurs lancent des collections à vocation patrimoniale à destination de ceux qu'ils identifient comme de nouveaux lecteurs potentiels. Les collections de monographies consacrées aux écrivains, modèle éditorial dont les premiers avatars apparaissent au cours du XIXe siècle, prennent véritablement leur essor à cette époque, du fait de l'introduction d'une importante iconographie et de l'établissement d'un modèle économique à succès. Le livre examine les pistes, perspectives et trajectoires que ces collections tracent au sein du territoire littéraire.