Petit cottage cosy

Plongez dans l'univers cosy et romantique de la campagne anglaise avec Les infusettes qui nous dévoile plus de 25 planches à colorier ou à peindre ! Les illustrations à l'aquarelle de Camille nous emmènent dans un univers feel good british unique : des façades en briques fleuries, des jardins arborés propices au tea time, des vaisselles délicates et des salons cosy où il fait bon se lover. Chaque planche est une évasion dans la poésie de l'art de vivre anglais, avec une illustration colorisée pour vous guider et un joli tracé à colorier ou à peindre.