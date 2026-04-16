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Petit cottage cosy

Camille Soyer

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Plongez dans l'univers cosy et romantique de la campagne anglaise avec Les infusettes qui nous dévoile plus de 25 planches à colorier ou à peindre ! Les illustrations à l'aquarelle de Camille nous emmènent dans un univers feel good british unique : des façades en briques fleuries, des jardins arborés propices au tea time, des vaisselles délicates et des salons cosy où il fait bon se lover. Chaque planche est une évasion dans la poésie de l'art de vivre anglais, avec une illustration colorisée pour vous guider et un joli tracé à colorier ou à peindre.

Par Camille Soyer
Chez Marie Claire Editions

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Auteur

Camille Soyer

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Techniques artistiques

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Petit cottage cosy

Camille Soyer

Paru le 16/04/2026

64 pages

Marie Claire Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9791032312049
9791032312049
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