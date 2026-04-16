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Blouses et Chemises à coudre

Atelier Bernie

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Plongez dans l'univers de douceur et d'élégance d'Atelier Bernie avec ces 11 modèles de blouses et chemises. Ce livre propose des pièces qui allient féminité, légèreté et raffinement. Jeux de plis délicats, volants subtils, cols travaillés et manches élégantes : chaque détail a été soigneusement pensé pour insuffler une touche de romantisme à votre garde-robe. Grâce aux patrons en taille réelle et aux explications pas à pas, vous pourrez coudre des hauts à la croisée du vintage chic et de la modernité.

Par Atelier Bernie
Chez Marie Claire Editions

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Auteur

Atelier Bernie

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Couture, tricot

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Blouses et Chemises à coudre

Atelier Bernie

Paru le 05/05/2026

96 pages

Marie Claire Editions

22,00 €

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Scannez le code barre 9791032312025
9791032312025
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