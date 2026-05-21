28 jours ou l'éternité

Un jour, une lettre... Un concept unique avec des chapitres sous forme d'enveloppes à découvrir chaque jour June arrive à Rome avec un secret enveloppé dans une boule de coton. Elle est là pour explorer la Ville éternelle, mais pas seulement : June veut écrire 28 lettres, une pour chaque année de sa vie. Ensuite, elle partira. Mais Rome a une façon bien à elle de la ramener à la vie. Une ado qui a perdu son chat. Une vieille dame inarrêtable. Une logeuse au sourire communicatif. Et puis Angelo. Qui drague comme il respire, mais qui donne un nouveau sens au mot " désir "... Et si cette vie-là, elle pouvait la vivre ?