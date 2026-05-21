Papertoy Star Wars The Mandalorian - Grogu

Découvrez Grogu, alias "bébé Yoda" l'adorable héros de The Mandalorian , la série iconique de l'univers Star Wars, en papertoy ! Suivez les instructions et construisez facilement Grogu, le petit être sensible à la Force qui accompagne le Mandalorien dans ses aventures galactiques ! Grâce à un pas à pas clair et illustré, réalisez vous-même ce papertoy de Grogu, avec ses grandes oreilles, son regard attendrissant et sa robe emblématique. Tout est inclus : il ne vous reste plus qu'à découper, plier et assembler votre modèle pour donner vie à Grogu, prêt à utiliser la Force... ou à demander un snack ! Une idée cadeau parfaite pour les fans de Star Wars, de Bébé Yoda, ou encore de The Mandalorian !