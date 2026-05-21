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Le nouveau régime IG thyroïde

Dr Pierre Nys

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Et si votre glycémie perturbait votre thyroïde ? Fatigue persistante, prise de poids inexpliquée, frilosité, nervosité, troubles du sommeil, digestion difficile... Même lorsque les analyses sont bonnes et le traitement bien ajusté, de nombreux patients atteints de troubles thyroïdiens ne se sentent pas vraiment mieux. La raison est simple : la thyroïde ne fonctionne jamais seule. Elle est étroitement liée au métabolisme, à la digestion, au stress... et à la glycémie. Que vous souffriez d'hypothyroïdie, d'hyperthyroïdie, de thyroïdite de Hashimoto ou de maladie de Basedow, un médecin spécialiste de la thyroïde vous propose une approche claire, concrète et accessible : une alimentation à index glycémique contrôlé, pensée pour soutenir votre énergie, votre métabolisme et votre confort de vie. Dans ce guide pratique, vous trouverez : - 35 questions-réponses pour enfin comprendre votre thyroïde, ses dérèglements et le rôle de l'alimentation dans votre équilibre métabolique. - Un abécédaire de 230 aliments pour adapter votre alimentation selon votre situation, avec pour chacun les nutriments clés "spécial thyroïde" et la meilleure façon de les consommer. - 70 recettes simples et gourmandes à IG maîtrisé pour une cuisine du quotidien vivante et savoureuse. Le Dr PIERRE NYS, endocrinologue-nutritionniste, médecin du sport, ex-attaché des Hôpitaux de Paris, est spécialiste de l'index glycémique et des maladies de la thyroïde. Il est l'auteur de nombreux titres sur le sujet aux éditions Leduc, dont Ma Bible de la thyroïde, Ma Bible de l'index glycémique et Incroyables hormones.

Par Dr Pierre Nys
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Dr Pierre Nys

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Garder la forme

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Le nouveau régime IG thyroïde

Dr Pierre Nys

Paru le 04/06/2026

256 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

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