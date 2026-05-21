Mes petites recettes magiques endométriose

Douleurs, fatigue, digestion difficile... Et si l'alimentation pouvait devenir un véritable soutien ? Sans régime strict ni frustration, découvrez comment elle calme l'inflammation, aide à soutenir l'équilibre hormonal et à retrouver de l'énergie. Au menu : ? Des clés simples pour comprendre l'endométriose, le lien avec l'inflammation, les hormones et le microbiote, pourquoi certains aliments soulagent mieux que d'autres. ? Un abécédaire endo "saveurs & nutrition" pour mieux manger quand on a mal. ? + de 40 aliments champions : amande, avocat, brocoli, fruits de mer... et pour chacun ses nutriments anti-endométriose et des conseils pour les consommer. ? 100 recettes simples, savoureuses et réconfortantes : soupes douces, petits-déjeuners sans pic de glycémie, plats faciles à digérer, desserts zéro sucre ajouté... 100 RECETTES MAGIQUES POUR MIEUX VIVRE AVEC L'ENDOMETRIOSE