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Mes petites recettes magiques endométriose

Anne Dufour, Carole Garnier

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Douleurs, fatigue, digestion difficile... Et si l'alimentation pouvait devenir un véritable soutien ? Sans régime strict ni frustration, découvrez comment elle calme l'inflammation, aide à soutenir l'équilibre hormonal et à retrouver de l'énergie. Au menu : ? Des clés simples pour comprendre l'endométriose, le lien avec l'inflammation, les hormones et le microbiote, pourquoi certains aliments soulagent mieux que d'autres. ? Un abécédaire endo "saveurs & nutrition" pour mieux manger quand on a mal. ? + de 40 aliments champions : amande, avocat, brocoli, fruits de mer... et pour chacun ses nutriments anti-endométriose et des conseils pour les consommer. ? 100 recettes simples, savoureuses et réconfortantes : soupes douces, petits-déjeuners sans pic de glycémie, plats faciles à digérer, desserts zéro sucre ajouté... 100 RECETTES MAGIQUES POUR MIEUX VIVRE AVEC L'ENDOMETRIOSE

Par Anne Dufour, Carole Garnier
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Anne Dufour, Carole Garnier

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Troubles féminins

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Mes petites recettes magiques endométriose

Anne Dufour, Carole Garnier

Paru le 21/05/2026

192 pages

Leduc.s éditions

6,90 €

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