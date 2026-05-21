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Les soeurs Brontë

Laura El Makki, Makki laura El

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Les soeurs Brontë sont un mystère. Isolées du monde, filles d'un pasteur de village, elles ont révolutionné l'histoire littéraire en publiant, sous pseudonymes masculins, des romans brûlants d'amour et de vie comme Jane Eyre et Les Hauts de Hurlevent. Haworth, 1836. Dans les landes du Yorkshire, Charlotte (20 ans), Emily (18 ans) et Anne (16 ans) écrivent à la lumière de la bougie. Comment ces jeunes femmes de condition modeste, sans relations ni entregent, vont-elles devenir des auteurs qui comptent ? Quel rôle tient leur frère Branwell, artiste raté, dans cette fratrie à la fois soudée et rongée par les non-dits ? Partie sur les traces des soeurs Brontë, Laura El Makki nous plonge dans leur intimité, leurs alliances, leurs déchirements, et nous raconte le destin de trois femmes aux prises avec l'adversité, qui ont su trouver en elles la force d'exister.

Par Laura El Makki, Makki laura El
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Laura El Makki, Makki laura El

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Biographies

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Les soeurs Brontë

Laura El Makki, Makki laura El

Paru le 04/06/2026

256 pages

Editions Tallandier

9,50 €

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