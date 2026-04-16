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Histamine et mastocytes

Marie Wittmann

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Intolérances alimentaires ou médicamenteuses, réactions au soleil, hypersensibilité aux parfums, allergies aux pollens... Et si un seul fil conducteur reliait ces troubles : l'histamine ? Encore méconnue du grand public comme des soignants, cette petite molécule, libérée principalement par les mastocytes – de véritables " armoires à pharmacie " du corps humain – joue pourtant un rôle essentiel dans de nombreux mécanismes physiologiques et pathologiques. A travers ce livre clair et accessible, vous trouverez : une explication des bases scientifiques et des mécanismes biologiques ; une description précise des pathologies associées, avec leurs symptômes, facteurs déclencheurs et délais de réaction, un décryptage des outils de dépistage, un panorama des approches de prise en charge existantes, avec, comme priorité, l'intégration du malade au coeur du parcours, ainsi que le rôle primordial de l'alimentation pauvre en histamine. Parce que les désordres liés à l'histamine ne s'arrêtent jamais là, l'auteure met également en lumière l'effet domino de cette molécule et ses liens avec d'autres affections comme les maladies inflammatoires, la dépression, la maladie de Lyme ou encore le Covid long. Le livre alterne entre rigueur scientifique et clarté pédagogique.

Par Marie Wittmann
Chez Amyris

|

Auteur

Marie Wittmann

Editeur

Amyris

Genre

Autres médecines douces

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Histamine et mastocytes

Marie Wittmann

Paru le 16/04/2026

256 pages

Amyris

40,00 €

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