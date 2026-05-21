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#Roman francophone

Le garçon d'encre

Marie-Christine Chartier, Marie christine Chartier

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Le nouveau best-seller de l'écrivaine star québécoise aux 150 000 lecteurs ! A la mort de son père, Maxine doit aller assister aux funérailles. C'est à contrecoeur que la jeune femme retourne dans son village natal - et dans la maison de son enfance, lieu tant redouté - qu'elle a fui six ans plus tôt. Le choc est brutal, la replongeant dans ses souvenirs les plus douloureux et la confrontant à ses blessures mal cicatrisées, à toutes les fissures qui courent derrière sa façade de femme cynique et distante. Maxine compte bien repartir aussitôt la cérémonie terminée. Toutefois, une surprise l'attend chez le notaire lorsqu'elle apprend que son père a modifié son testament peu avant sa mort. Pour toucher son héritage, Maxine devra accepter une condition insolite et contraignante. Malgré son irritation, elle se plie à ses dernières volontés. Sans se douter que sa vie en sera bouleversée. Qui est ce jeune poète qu'il a pris sous son aile ? Et pourquoi devrait-elle passer deux mois avec cet inconnu ?

Par Marie-Christine Chartier, Marie christine Chartier
Chez Le soir venu

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Auteur

Marie-Christine Chartier, Marie christine Chartier

Editeur

Le soir venu

Genre

Littérature francophone

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Le garçon d'encre

Marie-Christine Chartier, Marie christine Chartier

Paru le 21/05/2026

224 pages

Le soir venu

18,95 €

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