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#Roman francophone

Les chaînes d'un ange

Isabelle Marchand

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Parcours de vie jalonné d'épreuves, ce témoignage revient sur les blessures de l'enfance, les relations destructrices et les injustices sociales auxquelles l'auteure a été confrontée. Isabelle Marchand dévoile, avec lucidité, l'impact durable de ces expériences sur son identité, sa famille et ses choix de vie. La maternité occupe une place centrale, tout comme l'engagement contre l'intimidation et la violence à l'égard des plus jeunes, né d'expériences traumatiques. Certains chapitres proposent des repères essentiels afin d'aider à reconnaître, à temps, les signes annonciateurs de situations à risque. Porté par la spiritualité, l'espoir et la quête de paix intérieure, ce livre invite à la réflexion, au pardon et à la décision de se choisir, malgré les épreuves.

Par Isabelle Marchand
Chez Les éditions du Panthéon

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Auteur

Isabelle Marchand

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Littérature française

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Les chaînes d'un ange

Isabelle Marchand

Paru le 24/03/2026

288 pages

Les éditions du Panthéon

23,90 €

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Scannez le code barre 9782754777384
9782754777384
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