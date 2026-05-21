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Le rêve de François, les défis de Léon

Sami Aoun, Stéphane Bürgi

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Avec le pape François, un nouveau chapitre s'est ouvert dans l'histoire du catholicisme. Confronté aux fractures entre l'Eglise et la société séculière et à un monde de plus en plus divisé, Jorge Mario Bergoglio a fait de la fraternité son leitmotiv. Son pontificat s'est focalisé sur les périphéries tant existentielles que géopolitiques, les migrations, l'écologie intégrale, la guerre et la paix, se plaçant ainsi au carrefour de grands enjeux du xxi e siècle qui dépassent largement le cadre ecclésial. Par-delà la diversité des interventions, ce livre met en lumière la cohérence de ce changement d'approche qui remonte à la jeunesse et à la formation du pape argentin. Les auteurs soulignent sa portée pour l'Eglise, mais aussi ses limites et ses paradoxes. Ils dégagent ainsi le grand défi que François a légué à son successeur : transmettre un message de fraternité universelle dans un monde plus polarisé que jamais. De François à Léon XIV, quelle continuité et quelles différences ? A la croisée des sciences politiques et religieuses, ce livre offre des clés de compréhension du dernier pontificat et de celui qui s'amorce.

Par Sami Aoun, Stéphane Bürgi
Chez Mediaspaul Canada Editions

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Auteur

Sami Aoun, Stéphane Bürgi

Editeur

Mediaspaul Canada Editions

Genre

Léon XIV

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Le rêve de François, les défis de Léon

Sami Aoun, Stéphane Bürgi

Paru le 21/05/2026

192 pages

Mediaspaul Canada Editions

18,00 €

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Scannez le code barre 9782897604899
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