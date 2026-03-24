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S'aimer Soi : Le Chemin du Coeur

Shauna Didelot

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Et si le véritable retour à soi commençait simplement par s'aimer ? Ce guide invite à se libérer du regard des autres, à accueillir ses imperfections et à renouer avec sa véritable valeur. A travers des réflexions et des exercices accessibles, il propose un cheminement pour poser des limites saines, cultiver la gratitude pour avancer vers une vie plus alignée. Il rappelle que la perfection est une illusion et que la paix intérieure naît lorsque l'on choisit enfin de se traiter avec bienveillance.

Par Shauna Didelot
Chez Les éditions du Panthéon

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Auteur

Shauna Didelot

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Réussite personnelle

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S'aimer Soi : Le Chemin du Coeur

Shauna Didelot

Paru le 24/03/2026

56 pages

Les éditions du Panthéon

10,90 €

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Scannez le code barre 9782754777247
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