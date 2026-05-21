Enceinte, je peux ou je ne peux pas ?

Le livre que toutes les femmes enceintes vont désormais consulter avant Google et ChatGPT. Ce guide anti-panique répond, sans détour ni tabou, aux vraies questions que se posent toutes les futures mamans. Alimentation, sport, médicaments, sexualité, vie quotidienne, animaux... Tout y passe. Pour chaque situation concrète et actuelle, Louana Becker propose une réponse fiable, expliquée avec pédagogie, traduisant le savoir médical en mots simples et bienveillants. Ciao les recherches sur ChatGPT, les avis contradictoires et le stress de "mal faire" . Grâce à son ton rassurant, l'autrice redonne aux femmes enceintes ce dont elles ont le plus besoin pendant ces neuf mois : la sécurité et la sérénité.