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Les 7 verrous énergétiques

Olivia Sandy

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7 verrous à débloquer, 7 clés pour libérer votre énergie et vivre (vraiment) chaque jour avec intensité Tu vis une période de blocages, de trop-plein, en mode survie, et une petite voix te murmure "reprends ta vie en main" ? Rien d'étonnant, à notre époque, où tout concourt à saper notre énergie, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle. La clé pour une vie vibrante : faire sauter les sept verrous énergétiques qui représentent tes blocages. Chacun d'eux est une porte d'entrée pour libérer ton pouvoir personnel en sept étapes. - La sécurité : sortir du mode survie - Le plaisir : réveiller ton désir de vivre - L'estime de soi : retrouver ta puissance personnelle - L'amour : ouvrir ton coeur sans te perdre - L'expression de soi : oser dire qui tu es vraiment - La clarté mentale : retrouver ton discernement - Le sens : donner une direction à ta vie Ce guide pratique te propose un voyage extraordinaire à travers 21 protocoles détaillés - des tests d'évaluation, des exercices psychocorporels et de régulation du système nerveux, des rituels énergétiques et des séances d'autohypnose - conçus pour être réalisés chez toi, en toute autonomie. Ton bonus : 7 capsules audio inédites pour des ouvertures de conscience profondément libératrices.

Par Olivia Sandy
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Olivia Sandy

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Médecine énergétique

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Les 7 verrous énergétiques

Olivia Sandy

Paru le 29/05/2026

240 pages

Editions Jouvence

19,95 €

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